المنستير: الاتحاد الجهوي للشغل ينظم يوما إعلاميا مفتوحا حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا

مثلت مستجدات التوجيه الجامعي ومنهجية الاختيار أبرز محاور يوم إعلامي مفتوح للتوجيه الجامعي، نظّمه، اليوم الخميس، الإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير بمقره لفائدة الناجحين في بكالوريا 2023، وفق المستشار في الإعلام والتوجيه بالاتحاد نزار برك الله.

وبيّن نزار برك الله لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ عروض التكوين الأكاديمية لم تشهد أية مستجدات خلال السنة الجامعية 2023-2024، باستثناء ارتفاع نقاط عدد من الاختصاصات كالطب والصيدلة وطب الأسنان وبعض المعاهد التحضيرية.

ويأتي التوجيه الجامعي تتويجا لمسار كامل للتوجيه في السنوات الأولى والثانية ثانوي حيث يختار التلميذ المسلك ثم الشعبة علاوة على أنّ المستشار في الإعلام والتوجيه يلتقي مع التلاميذ خلال السنة الدراسية ثم تصبح هناك علاقة فردية مع التلميذ الذي لديه إشكال في صياغة مشروعه الشخصي، حسب برك الله.

من جهته، أفاد الكاتب العام المساعد المسؤول عن التكوين والأنشطة الثقافية بالاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، عليّ الحربي، بأنّ الإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير نظم اليوم بمقره يوما إعلاميا مفتوحا للتوجيه الجامعي للمحرزين على باكالوريا 2023 في إطار مبادرة وطنية للإتحاد العام التونسي للشغل، ل وبالتحديد قسم التكوين والأنشطة الثقافية والنقابة العامة لمستشاري الإعلام والتوجيه، وخصص هذا اليوم الإعلامي لتوضيح المسار الأكاديمي للتلاميذ ولمساعدتهم على حسن التوجه إلى الاختصاصات التي يرغبون فيها وللحديث عن الحياة الجامعية.