هيئة الدّفاع عن جوهر بن مبارك: منوّبنا تعرّض لأعراض جلطة ونُطالب باجراء فحوصات

أعلنت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي جوهر بن مبارك عن تعرّض منوّبها في سجن المرناقيّة على السّاعة العاشرة والنّصف من اللّيلة الفاصلة بين يومي الخميس والجمعة لعارض صحّي خطير تمثّل في أعراض جلطة.

‎وسجّلت هيئة الدّفاع، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، استهجانها لـ”تعمّد إدارة السّجن المماطلة في التّدخّل الصّحّي رغم قرع جرس استدعاء الحرّاس لمدّة ساعة ونصف تقريبًا”.

واعتبرت أن “هذه الحادثة الخطيرة دليلاً قاطعًا على زيف ادّعاءات الإدارة بأنّ كاميرا المراقبة المركّزة في غرف إيقاف المساجين السّياسيّين قد وُضعت لحمايتهم من الإعتداءات المحتملة ولإسعافهم بشكل عاجل عند أيّ طار صحّي”.

وطالبت هيئة الدّفاع كلاّ من الهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن المرناقية بالقيام بالفحوصات والتّحاليل التي تتطلّبها الحالة الصّحّيّة لجوهر بن مبارك وحمّلتهما المسؤوليّة الكاملة عن تبعات أيّ تقصير أو إهمال .

‎وذكّرت الهيئة بأن “تتالي حالات تدهور صحّة القادة السّياسيّين المعتقلين ظُلما رضا بلحاج وعصام الشّابّي و جوهر بن مبارك يعيد للأذهان سياسة الموت البطيء التي تمّ اعتمادها قبل الثّورة”.

هذا وجدّدت الدّعوة للإفراج الفوريّ عن “جميع المساجين السّياسيّين المعتقلين ظلمًا على خلفيّة معارضتهم للسّلطة القائمة”.