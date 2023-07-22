ماطر: الاحتفاظ بـ 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي..

أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص يشتبه في انضمامهم إلى تنظيم ارهابي.

وحسب ما افاد به به مصدر أمني لاذاعة شمس أف أم فان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر وفي إطار التوقي من المخاطر الإرهابية ومتابعة تحركات العناصر المتشددة دينيا ورصد تحركاتها والسعي إلى إحباط مخططاتها الماسة من سلامة بلادنا تمكنت اليوم بالتنسيق مع الفرقة المركزية الثانية للاستعلام التابعة لإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من03 عناصر تكفيرية.

وتابع بأن هذه العناصر تعمدت التواصل مع عناصر إرهابية أخرى موالية لتنظيم داعش وتنظیم القاعدة الارهابيان وتمجيد الإرهاب والدعوة إلى الجهاد ببؤر التوتر.

وللغرض تم تكوين فريق أمني مشترك متكون من فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر والفرقة المركزية الثانية بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة وتفتيش منازل المظنون فيهم بعد طلب الإذن من النيابة العمومية ببنزرت والقبض عليهم وباقتيادهم إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر ومراجعة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر بمباشرة قضية عدلية موضوعها الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي والاحتفاظ بالمظنون فيهم في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة.