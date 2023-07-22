غدا في روما: رئيس الجمهورية يشارك في مؤتمر دولي حول الهجرة والتنمية

عاجل/ قضية أنستالينغو: إصدار بطاقات إيداع بالسجن وتنفيذ واحدة ضد صحفية

إنقاذ 165 مهاجرا قادمين من ليبيا

حادث أليم في المهدية: وفاة سيّدة في إنفجار بمنزلها

المنستير: تخصيص حصة استثنائية إضافية شهرية بأكثر من 158 طنّا من الفرينة المدعّمة للمخابز المصنّفة بالجهة

2023/07/22 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، اليوم السبت، على مصادقتها بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، على توفير 158.4 طنّا من الفرينة المدعمة كحصة شهرية استثنائية إضافية للمخابز المصنفة بولاية المنستير، من أجل مجابهة حاجيات المواطنين من مادة الخبز.
وبيّنت، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنّ توزيع هذه الكميات الإضافية للمخابز سيشمل معتمديات المنستير، والساحلين، والوردانين، وقصر هلال، وبوحجر، وطبلبة، والبقالطة وبني حسان، وزرمدين، وجمال، وبنبلة وأرياف معتمدية المكنين، مؤكدة أنّ مساعيها متواصلة لإضافة كميات استثنائية من الفرينة المدعمة لتلبية حاجيات الوافدين على معتمدية البقالطة.
ودعت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات المواطنين إلى عقلنة حاجياتهم والابتعاد عن اللهفة، مشيرة إلى أنّها تتلقى تشكيات المواطنين على خطها القار (73464240) للتبليغ عن الممارسات غير القانونية المتعلقة بتوزيع الخبز حسب نص البلاغ.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn