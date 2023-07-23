عاجل: الحسم في مسألة رفع حجب الأعداد..

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي عبر صفحتها الرسمية عن دعوة هياكلها لمواصلة الاجتماع اليوم الأحد في هيئة إدارية قطاعية بقيت مفتوحة منذ آخر اجتماع لها الأسبوع المنقضي.

وقال لطفي البرغوثي عضو الجامعة للتعليم الأساسي إن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي تنعقد اليوم بطلب من الجهات لتقييم التحركات وما طرأ من قرارات أصدرتها وزارة التربية في علاقة بأزمة التعليم الأساسي ومواصلة المدرسين حجب الأعداد.

وأكد البرغوثي في تصريح لموزاييك أنه “في ظل ما مارسته وزارة التربية من ضغوط فإن قرار رفع حجب الأعداد من بين المقترحات التي ستنظر فيها الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة اليوم رغم تمسك المدرسي إلى موفى جوان بتطبيق الحجب، لكن النسبة تراجعت في شهر جويلية”.

هذا وينتظر ان يتم اليوم الحسم في مسألة رفع حجب الأعداد أو مواصلة حجبها.