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قصور الساف: تفاصيل القبض على شخص بحوزته مخدرات وبندقيتي صيد ومحرك بحري…

2023/07/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمهدية، من إلقاء القبض على شخص بمنزله بعد توفر معلومات عن تحوزه على كمّية من المخدّرات وبنادق صيد بمنزله في قصور الساف.

وأفادت الإدارة العامة للامن الوطني، أنه تم العُثور على صفيحتين من مخدّر الزطلة مخفية داخل تلفاز قديم، وكيسين بلاستيكيين يحتويان على مخدّر الكوكايين وقرص إكستازي وورقة نقدية من فئة 10 دنانير ملفوفة يستعملها المعني في استهلاك المخدّرات ومحرك بحري وبندقيتي صيد ومبلغ مالي قدره 1360 دينار.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بذي الشبهة واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنه والأبحاث متواصلة.

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