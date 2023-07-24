عاجل/درجات حرارة قياسية..ووزارة الصحة تحذر المواطنين من ضربة الشمس..

توزيع أعداد وهمية على التلاميذ في بعض المندوبيات..!!

قتيل وجريح في حادث اصطدام سيارة بمقهى في صفاقس..

شكاية ضد هؤولاء المسؤولين في الستاغ..#خبر_عاجل

توقيع اتفاقية تعاون بين البنك المركزي التونسي والهيئة الوطنية للاتصالات

2023/07/24 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس


تولى محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين وذلك بحضور وزير تكنولوجيات الإتصال.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضبط أسس التعاون بين كل من البنك المركزي التونسي والهيئة الوطنية للاتصالات لتوفير خدمات الدفع الالكتروني بطريقة مؤمنة ومسترسلة باعتماد أفضل المعايير والممارسات الدولية ولتعميم ودفع هذا النوع من الخدمات الرقميّة وذلك لتعزيز الاندماج المالي والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ويشمل هذا التعاون تطوير استراتيجيات مشتركة تتوافق مع مجالات اختصاص كل طرف ، وتبادل المعلومات ، والتنسيق في الإشراف على خدمات الدفع الالكتروني ، والمساعدة الفنية وإدارة حالات الأزمات فيما يتعلق بخدمات الاتصالات والمدفوعات الرقمية ، من أجل ضمان خدمات ذات جودة عالية

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn