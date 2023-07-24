توقيع اتفاقية تعاون بين البنك المركزي التونسي والهيئة الوطنية للاتصالات



تولى محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين وذلك بحضور وزير تكنولوجيات الإتصال.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضبط أسس التعاون بين كل من البنك المركزي التونسي والهيئة الوطنية للاتصالات لتوفير خدمات الدفع الالكتروني بطريقة مؤمنة ومسترسلة باعتماد أفضل المعايير والممارسات الدولية ولتعميم ودفع هذا النوع من الخدمات الرقميّة وذلك لتعزيز الاندماج المالي والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ويشمل هذا التعاون تطوير استراتيجيات مشتركة تتوافق مع مجالات اختصاص كل طرف ، وتبادل المعلومات ، والتنسيق في الإشراف على خدمات الدفع الالكتروني ، والمساعدة الفنية وإدارة حالات الأزمات فيما يتعلق بخدمات الاتصالات والمدفوعات الرقمية ، من أجل ضمان خدمات ذات جودة عالية