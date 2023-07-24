تنبيه هام لمستعملي هذه الطريق..

بمناسبة اطلاق الشماريخ الذي سيقام يوم غد الثلاثاء 25 جويلية 2023 بداية من الساعة 22:00 بساحة المدن المتوامة، ضمن فعاليات مهرجان “كرنفال أوسو”، أفادت مصلحة شرطة المرور بإدارة أمن إقليم سوسة، في بلاغ نشرته للعموم، بأنه تقرّر اتخاذ الإجراءات التالية:

*يمنع الجولان والوقوف والتوقف على جميع أصناف العربات بكامل شارع الهادي شاكر من ساحة المدن المتوأمة الى مفترق رياض النخيل.

*يمنع الوقوف والتوقف بمحيط ساحة المدن المتوامة وشارع الجزائر وأمام حديقة الطيور وشارع عبد الحميد بالقاضي.

*وعلى القاصدين شارع 14 جانفي “السياحية “انطلاقا من وسط المدينة المرور عبر شارع عبد الحميد بالقاضي بالاتجاه المعاكس وصولا الى مفترق رياض النخيل.

*وعلى القادمين من شارع الطيب المهيري والقاصدين وسط المدينة المرور عبر شارع المنجي سليم وصولا إلى مفترق الناصر باي المنجي سليم قشارع فيكتور هيقو ثم حسونة العياشي وصولا الى باب بحر.

*بخصوص السيارات التي يتم رفعها بالشوارع المذكورة يمكن لأصحابها ايجادها مستوى شارع المنجي سليم والعمارات الشمالية.