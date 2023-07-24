متابعة/ وزارة التجهيز تسخّر الآليات المادية والبشرية اللازمة لإخماد الحرائق بجبل ملّولة بطبرقة

سخّرت وزارة التجهيز والاسكان، الآليات المادية والبشرية اللازمة لإخماد الحرائق المندلعة بجبل ملّولة في معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة وخاصة منها آلة كاسحة لفتح المسالك الغابية الوعرة لتمكين شاحنات الإطفاء من الوصول إلى مواقع الحرائق والتصدّي لامتدادها للمساكن المجاورة.

وأبرزت وزارة التجهيز والاسكان، في بلاغ لها، ان مصالح وزارة التجهيز والإسكان بجندوبة تواصل معاضدة جهود مختلف الهياكل المتدخلة لإطفاء الحرائق التي نشبت بجبل ملّولة خلال الأسبوع الماضي والمحافظة على سلامة متساكني المنطقة.

وستعمل خلية الازمة التي تم تركيزها برئاسة الحكومة، الاثنين، وتبقى في حالة انعقاد حتى السيطرة على الحرائق، على تنسيق جهود مختلف الأطراف المتدخلة للسيطرة على هذه النيران واخمادها وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وحاصرت نيران الحرائق، بعد ظهر اليوم الاثنين، قرية ملّولة من معتمدية طبرقة اثر تجددها بسبب موجة الحر التي تعرفها الجهة منذ أيام ومخلفات الحرائق التي شبت بالجهة الأسبوع المنقضي، علما وان يوم 18 جويلية الجاري شهد اندلاع حريقين بغابة ملولة.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، عادل العبيدي، ان الحرائق باتت تحاصر قرية ملّولة من الجهات الأربع وان أعوان الحماية المدنية وكافة المتدخلين بصدد اجلاء كافة متساكني القرية تنفيذا لقرار اتخذته اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة وهو قرار فرضته قوة الحرائق وسرعة انتشارها بعد ان تزامنت مع هبوب رياح قوية، واصفا الأوضاع “بالمخيفة والمقلقة للغاية”.

وسجلت تونس بين 1جانفي و 18 جويلية 2023، قرابة 78 حريقا، من بينها 56 حريقا على مستوى الغابات، مقابل 156 حريقا خلال نفس الفترة من سنة 2022، وفق ما أكده المدير العام للغابات نوفل بن حاحا، خلال خلال الندوة الصحفية الدورية لوزارة الفلاحة، التي عقدتها الجمعة 21 جويلية 2023.