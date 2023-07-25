تواصل الحر اليوم..

طقس حار الثلاثاء 25 جويلية 2023 بالجنوب والوسط الشرقي وعامة قليل السحب إلى مغيم جزئيا ثم تتكاثف تدريجيا اخر النهار بأقصى الشمال الغربي مع إمكانية ظهور خلايا رعدية، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 36 و42 درجة قرب السواحل الشمالية وبمرتفعات الوسط الغربي وتتواصل مرتفعة بالوسط الشرقي والجنوب، حيث تتراوح بين 43 و49 درجة مع ظهور الشهيلي بأغلب المناطق. ولفت المعهد إلى تراجع ملحوظ في درجات الحرارة.

أما الريح، فتكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل ومعتدلة ببقية المناطق ثم تتقوى بعد الظهر لتصل إلى 70 كلم/س في شكل هبات وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط وإلى القطاع الشرقي بالجنوب مع دواوير رملية محلية، فيما يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.