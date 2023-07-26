إنطلاق الاختبارات الفنية والتحقيقات الامنية بشان حريق الجسر المتحرك ببنزرت

انطلقت مساء اليوم الاربعاء، الاعمال الخاصة بالاختبارات الفنية، حول التداعيات المحتملة للحريق المفاجئ، الذي جد صباح اليوم بالجسر المتحرك ببنزرت، وذلك من قبل فريق فني من الخبراء المعتمدين والمختصين بالمجال.

كما تولت المصالح الامنية، من جانبها، إجراء الاختبارات والتحاليل والتحقيقات الامنية حول ملابسات الحريق، وذلك بحضور رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، رئيس المجلس الجهوي للامن، والي بنزرت سمير عبد اللاوي، وبقية الهياكل المتدخلة .

وكانت وزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني زنزري، بينت في تصريح سابق ل(وات) ، خلال إطلاعها على موقع الحريق ظهر اليوم، رفقة والي الجهة وبقية اعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعطى تعليماته المباشرة، وكذلك الشأن بالنسبة الى رئيسة الحكومة نجلاء بودن، لفتح بحث معمق بشأن الحادثة، وإتخاذ الاجراءات اللازمة والفورية لضمان السير العادي للجسر المتحرك.

واضافت أنه سيتم اثر ذلك تقييم كل الاضرار، توفير جميع الآليات والوسائل اللوجستية لتأمين خدمات الجسر من حيث النقل البري وكذلك النقل البحري لاحقا .

من جانبه، أشار رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت، انه تم اعادة فتح حركة مرور العربات بانواعها على الجسر وكذلك حركة المترجلين، بالتوازي مع اعمال المراقبة الميدانية لموقع الحريق الذي تم اخماده بالكامل .

كما احتضن مقر الولاية اليوم، جلسة عمل جمعت وزيرة التجهيز ووالي بنزرت باعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة وبقية المصالح الفنية، لضبط الاجراءات العملية الواجبة بشأن التقييم العام لتداعيات الحريق وتنسيق الجهود العملية بين مختلف الاطراف لاصلاح الاضرار المادية واللوجستية التي خلفها الحريق .