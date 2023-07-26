جندوبة: توفير مساعدات من مواطنين ومن اتحاد التضامن لفائدة المتضررين من حرائق طبرقة

وصلت الى اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة، ليلة امس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء، مساعدات من مواطنين قدموا من مناطق مختلفة من البلاد، وأخرى مخصصة من قبل الاتحاد التونسي للتضامن، وبدات عملية توزيع هذه المساعدات على متضرري الحرائق التي جدت خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من غابات معتمدية طبرقة، وفق المكلف بتسيير شؤون بلدية طبرقة حسن العريضي .

وأضاف العريضي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هياكل اللجنة شرعت منذ صباح اليوم في توزيع المساعدات على المتضررين الذين تم اجلاؤهم وايواؤهم في مراكز خاصة، وتمثلت المساعدات في مواد غذائية (ماء، حليب، عصائر، طماطم، اجبان..) ومستلزمات ضرورية على غرار الاحشية والحفظات وغيرها.

وكانت غابات “ملولة” و”اولاد يحيى” و”بريرم” و”عين الصبح” بمعتمدية طبرقة و”اولاد هلال ” بمعتمدية عين دراهم، قد تعرضت لسلسلة من الحرائق طالت عددا من المساكن والحيوانات وايضا من المطاعم والفضاءات الخدماتية المتمركزة على حواشي او داخل الغابات.

واتسم الوضع اليوم بالاستقرار وبغياب الدخان الذي كان يغطى مدينة طبرقة وقراها المتاخمة، وذلك بعد ان تمت السيطرة على اهم الحرائق التي اندلعت بالجهة وسط حذر ومخاوف من تجدد اندلاعها وتأهب لمواجهتها.