منظّمة إرشاد المستهلك: “هذه المخابز تُغلّب مصلحتها على المواطن وهي سبب الأزمة”

بوتين: “روسيا مستعدة لتزويد هذه الدول الأفريقية بالحبوب مجانا”..

20 روضة عمومية جديدة في هذه المناطق.. وهذا موعد إنطلاق التسجيل

البرلمان: لجنة العلاقات الخارجية توافق على مشروع قانون هام بين تونس والجزائر (تفاصيل)

عاجل: حادث مرور مروع في صفاقس..وهذه حصيلة الضحايا..

2023/07/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أسفر حادث مرور جدّ عشية اليوم الخميس، على مستوى الطريق الرابطة بين عقارب والمحرس من ولاية صفاقس، عن وفاة 7 اشخاص على عين المكان (5 كهول ورضيعين) وإصابة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات تم نقله على جناح السرعة الى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس حاتم بوبكري.
وأوضح البوبكري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن صورة الحادث تتمثل في اصطدام سيارتين خفيفتين في الطريق المذكورة، مؤكدا أنّ وحدات الحماية المدنية تدخّلت في الإبّان لاخراج الجثث العالقة بالسيارتين وتسليمها لاعوان الحرس الوطني، فيما تم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الحبيب بورقيبة على متن سيارة إسعاف تابعة للمستشفى.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn