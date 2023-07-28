جندوبة: العثور على جثتين لشخصين غرقا بشواطئ طبرقة

عثر أعوان من الحماية المدنية بشواطئ طبرقة من ولاية جندوبة، اليوم الخميس على جثتي غريقين الأولى لفتاة تبلغ من العمر 17 سنة أصيلة معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد والثانية لشاب أصيل مدينة باجة، وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة العميد عادل العبيدي.

وأضاف العبيدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الفتاة التي عثر على جثتها وهي لاعبة في إحدى الجمعيات الرياضية النسائية الناشطة بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد قد غرقت يوم أمس صحبة فتاة أخرى تم انقاذها قبل ان تتلقى الاسعافات الأولية وتغادر المستشفى الجهوي بطبرقة.