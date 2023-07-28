في ظل تواصل موجة الحر: 10 نصائح للحفاظ على أداء المكيف..

يشهد العالم اليوم جوا استثنائيا شديد الحرارة لدرجة أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش صرح قائلا إن عصر الاحتباس الحراري انتهى وحل عصر الغليان العالمي، وفي ظل هذه الأجواء بات من الصعب الاستغناء على المكيف، لكن كلما ارتفعت حرارة الطقس، زادت صعوبة عمل مكيفات الهواء وتراجع دورها مما يجعلها تبذل طاقة كبيرة ما يضر بآدائها وجودة عملها.

ويمكن ملاحظة هذه المشكلة لدى الكثيرين الذين اشتكوا من توقف مكيفات الهواء أو إطلاقها لهواء ساخن بسبب الارتفاع الشديد للحرارة.

لذلك، ضع في اعتبارك النصائح التالية للتأكد من بقاء مكيف الهواء في حالة جيدة خلال فصل الصيف وفقا لموقع thearchitectsdiary:

تنظيف المرشحات

تتسخ فلاتر الهواء في التكييف بعد الاستخدام الطويل، حيث يمكن أن تنسد مع الغبار والأوساخ مما قد يسبب العديد من المشاكل.

وبسبب هذه المشكلة، سيصدر مكيف الهواء ضوضاء عالية ولن يطلق الكمية المناسبة من الهواء.

لمنع حدوث ذلك، قم بتنظيف المرشحات كل 3 أشهر، يمكنك القيام بذلك بنفسك أو الاتصال بالمتخصصين للصيانة الروتينية.

إغلاق الغرفة

إذا تركت باب الغرفة مفتوحا،سيتسرب الهواء البارد إلى الخارج، وسيعمل المكيف لإخراج المزيد من الهواء إلى الغرفة.

وإذا كان مكيف الهواء يعمل كثيرا لإخراج الهواء البارد، فقد يسخن أكثر من اللازم ويتلف لذلك يجب إغلاق الغرفة بإحكام.

إيقاف تشغيله عند عدم استخدامه

من الأفضل إبقاء مكيف الهواء مغلقا عندما لا تكون في الغرفة، حتى لا تجعله يعمل فوق طاقتك.

حافظ على غرفتك مظللة

أغلق النوافذ واسحب الستائر حتى لا يدخل ضوء الشمس إلى الغرفة، لأن الشمس ترسل الأشعة فوق البنفسجية ويمكن لهذه الأشعة تسخين الغرفة بشكل كبير.

في هذه الحالة، سيحتاج المكيف إلى ضخ كمية كبيرة من الهواء البارد، والذي بدوره سيسخن مكيف الهواء.

استخدم مراوح السقف

يعد استخدام مراوح السقف مع مكيفات الهواء طريقة فعالة لتوفير الطاقة والحفاظ على برودة غرفتك.

إذا قمت بتشغيل مروحة السقف والمكيف معا، ستقوم المروحة بتوزيع الهواء ونشره في جميع أنحاء الغرفة.

يعمل هذا على تبريد الهواء بشكل أسرع، ولا يحتاج مكيف الهواء إلى بذل الكثير من الطاقة، وهذا يساعد على إطالة عمره.

تأكد من وجود مساحة كافية لمكيفاتك

تركيب مكيف الهواء في منطقة واسعة له فوائد عديدة،بحيث يجعل الهواء يتدفق بسلاسة في جميع أنحاء الغرفة ولن يتم حظره.

يجب تركيب كل من الوحدتين الداخلية والخارجية في منطقة واسعة،وتأكد من خلو المكان من الأعمدة أو الجدران أو أي عوائق أخرى مثل الأثاث الكبير.

استخدم منظم حرارة ذكي

يمكن أن يقلل منظم الحرارة الذكي القابل للبرمجة فواتير الكهرباء، بحيث يستطيع فهم درجة الحرارة المناسبة اللازمة لغرفتك وضبط مكيف الهواء وفقا لذلك.

تنظيف فتحات المكيف

إذا كان هناك أوساخ وغبار في هذه الفتحات، فلن يتم إعاقة تدفق الهواء فحسب، بل سيتم إطلاق جزيئات الأوساخ في غرفتك.

ويمكن أن يؤدي استنشاقها إلى رد فعل تحسسي ومشاكل صحية أخرى، لذلكقم بتنظيف الفتحات كل 3-4 أشهر حتى لا يتراكم الغبار داخل الفتحة.

تنظيف الوحدة الخارجية

لا تقل أهمية الوحدة الخارجية لمكيف الهواء عن أهمية الوحدة الداخلية، إذا تعرضت الوحدة الخارجية للتلف بطريقة ما، فلن تعمل الوحدة الداخلية بكفاءة.

لضمان عدم حدوث ذلك، حافظ على الوحدة الخارجية نظيفة في جميع الأوقات، عن طريق غسلها بخرطوم الماء حتى لا تتسبب الأوساخ في سد المروحة.

إجراء الصيانة الدورية

حتى بعد اتباع جميع الخطوات المذكورة أعلاه، ستكون هناك أوقات يعطل فيها مكيف الهواء أو تظهر عليه علامات التلف.

في هذه الحالة، تحتاج إلى إصلاح هذه الأضرار في أسرع وقت ممكن لجعله يدوم لفترة أطول.

كما يجب عليك إجراء فحص صيانة كل 4-5 أشهر لمعرفة الحالة العامة للهواء، بحسب موقع sansone.

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