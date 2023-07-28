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هام: هكذا ستكون درجات الحرارة خلال شهر أوت..

2023/07/28 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في الطقس، عامر بَحْبَةْ، اليوم الجمعة 28 جويلية 2023، بأن الأسبوع الأول من شهر أوت يتميز بحرارة صيفية عادية.

وبين المتحدث أنه قد يتم تسجيل درجات حرارة أقل من المعدات العادية أو مساوية لها وفي بعض المناطق قد تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بدرجة أو درجتين.

وأوضح أن الحرارة ستتراوح خلال هذه الفترة بين 28 و38 درجة وأحيانا 40 درجة وقد تصل في بعض الجهات إلى 41 و42 درجة لفترات قصيرة ولأيام محددة.

هذا ولفت في تصريح لإذاعة شمس أف أم إلى أن النصف الثاني من شهر أوت معروف بالتقلبات الجوية وعودة الأمطار لكن من السابق لأوانه حاليا توقع هطول أمطار من عدمه.

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