اصدار 3 بطاقات إيداع ضد أمني وموظف عمومي وصاحب شركة تعليب زيت من أجل هذه التهم

وقع إصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن ضد كل من صاحب شركة خاصة بتعليب الزيت المدعم، وموظف بالإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد وإطار أمني، حسب ما أكده جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمها.

وافاد جابر الغنيمي لاذاعة موزاييك، ان البطاقات صدرت من أجل تكوين وفاق بغاية الإعتداء على الأشخاص والأملاك والتّحيل والمضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة والتدليس ومسك وإستعمال مدلس وغسيل للأموال من قبل وفاق وإخفاء ما تثبت به الجريمة.

وفي تفاصيل القضية، أوضح الغنيمي أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث لشبهة التلاعب بكمية من الزيت المدعم تقدر بحوالي 19 طن وإدعاء أحد الشركات الخاصة بتعليب الزيت المدعم تلفها وتسرب كميات منها داخل قنوات الصرف الصحي خلال الأيام القليلة المنقضية.

وأضاف الغنيمي أنه وبعد مراجعة النيابة العمومية تم الإحتفاظ بـ6 متهمين وإدراج إثنين آخرين بالتفتيش لتحصنهما بالفرار.

وبإستكمال الأبحاث تمت إحالة المحضر إليها، قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيفي ضدهم من أجل تكوين وفاق بغاية الإعتداء على الأشخاص والأملاك والتّحيل والمضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة والتدليس ومسك وإستعمال مدلس وغسيل للأموال من قبل وفاق وإخفاء ما تثبت به الجريمة.