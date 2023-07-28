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ميلوني: موقف أمريكي مُنفتح للغاية بشأن مبادراتنا حول تونس

2023/07/28 أهم الأخبار, سياسة

صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة الإيطالية بواشنطن، عقب لقاء ثنائي جمعها في البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة أبدت موقفاً “منفتحاً للغاية” في ما يتعلق بالمبادرات الإيطالية بشأن الوضع في تونس.

وقالت “لقد وجدت اهتمامًا كبيرًا ودعمًا للمبادرات التي نقوم بها، خاصة في ما يتعلق بالعمل الذي تمكنا من تنفيذه بالتعاون مع المفوضية الأوروبية”.

وعبرت ميلوني عن سعادتها لرؤية “مرور رسالتنا بشأن لفت الانتباه إلى الجناح الجنوبي لحلف الناتو لأن التركيز فقط على الجانب الشرقي قد يتسبب في ارتكاب خطأ استراتيجي “، وفق ما نقلت وكالة نوفا للأنباء.

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