القيروان: موجة الحرارة الأخيرة ورياح الشهيلي أضرّت بنحو 90 بالمائة من مساحة الخضراوات..

كشف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان، المولد الرمضاني، أن موجة الحرارة الأخيرة ورياح الشهيلي أضرّت بنحو 90 بالمائة من مساحة الخضراوات بولاية القيروان.

وأوضح الرمضاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن درجات الحرارة التي فاقت 50 درجة بالجهة ساهمت في إتلاف جزء من محاصيل الفلفل والطماطم والقرعيات، ما أثّر على نسق التزويد بهذه المنتوجات الفصلية، وأدّى إلى ارتفاع أسعارها خلال الأيام الأخيرة في الاسواق لتتراوح بين 4 و5 دنانير للفلفل و7 دنانير لصنف الفلفل البقلوطي و3 دنانير للطماطم الفصلية.

وأضاف أنّ هذه الموجة الحرارية كان لها تأثير كبير على الأشجار المثمرة لاسيما البعلية منها، وأدّت إلى اتلاف عدد من اللوزيات وأشجار المشمش والتفاح والعنب، وأثّرت بدرجة اقل على أشجار الزيتون وذلك رغم عمليات الري والتبريد.

وتوقّع الرمضاني تراجع عدد من المنتوجات الفلاحية خلال الفترة القادمة جراء تعرّض الخضروات والغراسات لأضرار ما وصفها بالجائحة الطبيعية وتأثر الولاية بدرجات الحرارة غير المسبوقة.

يذكر أن ولاية القيروان تحتل المراتب الأولى في إنتاج القرعيات بـ 450 هكتارا من الدلاع وإنتاج متوقع في حدود 13 ألف طن، وبـ 265 هكتارا من البطيخ بتقديرات انتاج في حدود 8 آلاف طنّ، فيما تبلغ المساحات المبرمجة للطماطم الفصلية لهذا العام في حدود 1850 هكتارا منها 400 هكتار للطماطم الشريحة وبتقديرات إنتاج تفوق 135 ألف طن.