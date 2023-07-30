الاطاحة بمروج مخدرات محل 05 مناشير تفتيش..

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، عن القبض على مروج مخدرات محل 05 مناشير تفتيش.

وبينت أنه على اثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بقفصة مفادها اندماج شخص محل 05 مناشير تفتيش في مجال ترويج مادة القنب الهندي “الزطلة” بالجهة.

وبتعميق التحريات الميدانية أمكن تحديد مكان تواجده وبع التنسيق مع النيابة العمومية تم ضبط ذي الشبهة وشقيقه محل 04 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل “العنف الشديد والسرقة واستهلاك المخدرات” وحجز صفيحة من القنب الهندي و04 آلات حادة تستعمل في عملية التجزئة مبلغ مالي قدره 390 دينار متأتي من عائدات بيع المخدرات.

وباستشارة النيابة العمومية بقفصة وإعلامها بحيثيات الموضوع أذنت بالاحتفاظ بالطرفين من أجل “مسك وعرض وحيازة مادة مخدرة مصنفة بالجدول ب بنية الاتجار” ومواصلة الأبحاث على صعيد فرقة الشرطة العدلية بقفصة.