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الرصد الجوي يدعو الى التحلي باليقظة قرب السواحل هذه الليلة بسبب الرياح..#خبر_عاجل

2023/07/30 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

دعا المعهد الوطني للرصد الجوي، المواطنين، الى التحلي هذه الليلة باليقظة قرب السواحل، في ظل توقع وصول سرعة الرياح إلى 50 كلم/س، حيث سيكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالشمال.

وأضاف المعهد في بلاغ أصدره مساء اليوم الاحد، ان الأجواء تكون صافية عموما بكامل البلاد، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 27 و33 درجة، وتصل إلى 38 بالبرمة وبرج الخضراء (ولاية تطاوين).

وتسجل العاصمة، وفق المعطيات الجوية المرتقبة لصباح غد الاثنين، حرارة في حدود 31 درجة ، في حين تصل الحرارة الصباحية باقصى الجنوب الى 41 درجة ببرج الخضراء، وتكون السحب قليلة في اغلب الجهات، والسماء صافية بالمناطق الساحلية.

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