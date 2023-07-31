شراكة مع مركز بحث بريطاني لعلاج مرضى تونسيين عبر تقنية زرع الخلايا الجذعية

وقّعت الجمعية التونسية للنهوض بالصحة مؤخرا اتفاقية شراكة مع مركز بحث عالمي مختص في العلاج بالخلايا الجذعية، تهدف إلى التعريف بهذا العلاج الطبي وتعزيز افق التعاون بين الطرفين في هذا المجال.

وأفاد رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالصحة، كريم عبد الواحد، اليوم الاثنين، أن الجمعية تسعى بمقتضى اتفاقية الشراكة الممضاة مع مركز البحث العالمي ومقره ببريطانيا الى ارسال عشرات الملفات الطبية لمرضى تونسيين يعانون من عدة أمراض للتداوي عبر تقنية زرع الخلايا الجذعية وهي تقنية حديثة أثبتت البحوث الطبية مدى نجاعتها في التخفيف من وطأة الامراض وتجديد خلايا أعضاء الجسم.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه تم منذ 15 يوما ارسال الملفات الطبية لمرضى يعانون من داء السكري والتوحد لدى الاطفال وتصلب الشرايين والتداوي من مخلفات المخدرات الى المركز الذي له مصحات في عدة دول أوروبية وأمريكا، مبينا ان مركز البحث سيتولى دراسة هذه الملفات والتنسيق مع الجمعية لتتنظيم عملية سفر هؤلاء المرضى للتداوي باحدى فروع المركز.

وأعرب رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالصحة عن الأمل في تطوير التعاون بين تونس ومركز البحث البريطاني للعلاج بالخلايا الجذعية، ولما لا فتح فرع له في تونس او في منطقة المغرب العربي، حسب تعبيره، لافتا الى أن هذه الاتفاقية التي تدوم سنتين قابلتين للتجديد، ترمي بالاساس إلى تسليط الضوء على تقنية زرع الخلايا الجذعية وهي تقنية لزرع الخلايا الحية في عضو الجسم المسؤول عن المرض لتجديد خلاياه وتجديد عمل العضو المسؤول عبر الحقن.

يذكر أن الجمعية التونسية للنهوض بالصحة تأسست سنة 2011 وتتولى تكوين الاطارات الاستشفائية الطبية وشبه طبية والتقنية.