بسبب تلكؤ أصحاب محلات تجارية.. النيابة الخصوصية بجندوبة تحيل عدد من الملفات على القضاء

صادق أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية جندوبة في دورتها الأولى لسنة 2023، الملتئمة اليوم الاثنين، بمقر الولاية، على إحالة عدد من الملفات الى القضاء بعد تلكؤ أصحاب محلات تجارية وفضاءات استثمارية في أداء معاليم الكراء أو عدم تطبيق ما نصّت عليه العقود المبرمة مع المجلس.

وتهدف القرارات المصادق عليها لاستخلاص ما تخلد بذمة المدينين من معينات كراء يعود لسنوات وإعادة توظيف ممتلكات المجلس وفق الصيغ المحددة والصلاحيات الممنوحة له، وفق ما أكده رئيس النيابة الخصوصية للمجلس.

ومن بين هذه الفضاءات محل تجاري كائن بمنطقة الروماني من معتمدية بوسالم ومحل مماثل بحي الزهوة من معتمدية جندوبة الشمالية ومحل ثالث كائن بمنطقة العزيمة من معتمدية جندوبة.

كما صادق أعضاء النيابة على رفع قضية ضد مستثمر متسوّغ لفضاء تابع للمجلس الجهوي كائن بالفضاء الصناعي بمدينة غار الدماء والذي التزم بدفع معاليم الكراء (610 د شهريا) منذ سنوات دون ان يطبق ما جاء في بنود العقد المبرم معه والذي ينصّ على احداث مشروع تبريد تجميد وتعليب وتوزيع وتصدير المنتجات الفلاحية على ان يعرض مجدّدا على بتّة عمومية.

وكان المستثمر المعني بهذا القرار، والذي تولى تهيئة فضاء تعرض للحرق، قد قدم خلال شهر اوت من السنة المنقضية برنامج لجدولة زمنية للدخول في مرحلة الإنتاج وتعهد ببعث وحدة لتحويل الرمّان الى دبس وعصير ومعجون وأخرى لتعليب زيت الزيتون، وثالثة لتعليب العسل البيولوجي ومشتقاته، ورابعة لقصّ صوف الأغنام، وخامسة لتسويق المنتجات الفخارية، وسادسة لتعليب الزيوت العطرية والطبية، وسابعة لتجفيف ومعالجة الغلال والخضر، إضافة الى عزمه تنظيم ورشات تكوين ومرافقة لعشرة باعثين وادماجهم في سوق الشغل على ان تنتهي هذه الاحداثات خلال شهر ماي من السنة الجارية، وفق ما ورد في تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والذي استند اليه أعضاء النيابة في قرارهم الرامي الى تقديم قضية وانهاء العلاقة التعاقدية معه دون ان يتم استدعائه لحضور اشغال المجلس وسماع الأسباب التي حالت دون تنفيذه لما تعهد به باستثناء دفعه لمعاليم الكراء.

كما أعدّت لجنة التخطيط والمالية التابعة للمجلس مشروع نماذج تتعلق بكراء واستغلال محل او محلات تجارية وأخرى حرفية تابعة للمجلس الجهوي من بينها المنطقة الحرفية بفرنانة، وذلك بهدف اعادة توظيفها وفق حاجيات المنطقة وتعديل معاليم كرائها بما يتماشى والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمتسوغين وطبيعة انشطتهم، والحدّ من تلدد البعض في دفع معاليم الكراء.

وفاقت ديون المجلس الجهوي لولاية جندوبة الى حدود السنة الجارية المتعلقة بالاكرية 1 مليون دينار، وفق ما ذكره رئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي والي جندوبة سمير كوكة.