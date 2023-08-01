التحقيق في شبهات فساد بخصوص بناء مقرّ مندوبية التربية بسيدي بوزيد..

أكّد جابر الغنيمي، المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها، اليوم الثلاثاء 1 أوت 2023، أنّه على خلفية الشكاية المقدّمة إلى النيابة العمومية المحكمة ذاتها والمتعلّقة بوجود شبهات فساد بخصوص بناء مقرّ المندوبية الحهوية للتربية بسيدي بوزيد، أذنت النيابة العمومية لفرقة الشرطة العدلية بسيدي بوزيد بفتح الأبحاث اللازمة وتكليف عدد من الخبراء في عدّة مجالات لتحديد مدى وجود إخلالات وتجاوزات.

وعلى ضوء الأبحاث المجراة تمّ الإذن بتقديم عدد من الأشخاص .

وأضاف الغنيمي في تصريح لاذاعة موزاييك أنّه بإحالة المحضر إليها تمّ فتح بحث تحقيقي ضدّهم من أجل تكوين وفاق بغاية الإعتداء على الأشخاص والأملاك والاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة.