تعليق بيع الفارينة الرفيعة والسميد لهذه المخابز..#خبر_عاجل

دعت وزارة التجارة، الغرفة الوطنية للمطاحن إلى التعليق الفوري لعمليات بيع الفارينة الرفيعة PS-7 والسميد لفائدة محلات صنع الخبز غير المصنفة والمعروفة بـ “المخابز غير المصنفة “، مشددة على ضرورة الرفع من نسق تحويل القمح اللين إلى فرينة مدعمة وإعطاء الأولوية في عمليات التحويل لهذه المادة .

كما دعت الوزارة في البلاغ ذاته، إلى الرفع من نسق توزيع مادة الفارينة المدعمة في السوق لتلبية الحصص الأصلية والكميات الاستثنائية المسندة للمخابز المصنفة وتلبية الطلبات الواردة على المطاحن من الإدارات المركزية والجهوية للتجارة وتنمية الصادرات لتعديل التزويد بمادة السميد.