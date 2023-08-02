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أبرز ما توجّه به سعيّد لبودن والحشاني خلال موكب تسلّم مهام رئاسة الحكومة

2023/08/02 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاربعاء 1 اوت 2023، على موكب تسلم احمد الحشاني لمهامه كرئيس للحكومة خلفا لنجلاء بودن.
وتوجه رئيس الجمهورية بالشكر لرئيسة الحكومة السابقة لتحملها الامانة باخلاص، ومساهمتها في صناعة تاريخ تونس، حسب تعبيره.
وشدد قيس سعيد ان الدولة تستمر والمؤسسات تستمر والمسؤولية يتحملها الجميع من اي موقع.
واضاف سعيد متوجها لبودن: “ان العمل كان مضنيا في عديد الاوقات واتذكر الجهد الكبير الذي بذلته والواجب ان اوجه لك الشكر الجزيل”.
وتابع سعيد ان الوظيفة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية بمساعدة رئيس للحكومة، مشددا على ضرورة وجود تناغم وتكامل وانسجام في العمل بين مختلف مؤسسات الدولة.
وشدد سعيد على وجود تحديات كبيرة تم رفعها بعضها لكن الطريق لازالت طويلة والعمل متواصل للاستجابة لارادة التونسيين.
واضاف ان من بين اهم التحديات هي مواجهة الارهاب ولكن ايضا مواجهة نوع اخر من الارهاب الذي تسعى اليه كارتالات متخفية لتجويع الشعب، مشددا انه لا مجال للتسامح مع هؤلاء ولابد من محاسبتهم.
وتابع “من يتلاعب بقوت الشعب والسلم الاهلية سيدفع الثمن باهضا بناء على القانون وفي ظل محاكمة عادلة”.
واضاف ان ما يعيشه المواطنون حاليا في كل الجهات هو “محاولة لتاجيج الاوضاع الاجتماعية بترتيب هذه اللوبيات المتخفية وراء الستار”.

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