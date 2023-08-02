سعيّد: “هناك مشروع لمراجعة التعيينات صُلب الإدارة خلال العشرية الأخيرة”

كشف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 02 أوت 2023، عن وجود مشروع لمراجعة التعيينات التي تمت خلال السنوات العشر الاخيرة.

وخلال إشرافه بقصر الحكومة بالقصبة على موكب تسلم أحمد الحشاني لمهامه رئيسا للحكومة، جدد رئيس الدولة التأكيد على ضرورة تطهير الإدارة، موضحا أن المشروع يتعلق بالتعيينات التي تمت على أساس الولاءات.

وتحدث سعيد في هذا السياق عن وجود شهائد مدلسة مؤكدا إنها بالآلاف.

وأشار إلى أنه في المدة الأخيرة كان كل شيء جاهز في ملف من الملفات لكن لم يتم الإمضاء، معتبرا أن ذلك يدخل في إطار تعطيل المشاريع، مشيرا الى ارتباط البعض من صلب الادارة، بمن اسماهم “كارتالات ولوبيات”.

وتابع أنه من لا يتحمل المسؤولية عليه تركها، مشيرا إلى”تعلل البعض بالفصل 96 لتعطيل العمل الحكومي”.