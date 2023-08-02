اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية تكرم السباح ايوب الحفناوي

نظمت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية اليوم الاربعاء حفل تكريم على شرف السباح ايوب الحفناوي على اثر تتويجه بميداليتين ذهبيتين في سباقي 1500م و800م سباحة حرة وميدالية فضية اخرى في سباق 400م سباحة حرة ضمن منافسات بطولة العالم للسباحة التي اقيمت مؤخرا بمدينة فوكووكا اليابانية.

ومنحت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية بالمناسبة أيوب الحفناوي الذي يحمل ايضا اللقب الاولمبي لسباق 400م سباحة حرة منحة مالية قدرها 100 الف دينار تقديرا لمجهوداته وتشجيعا له على مزيد التالق والتميز في الرهانات القادمة واعلاء الراية الوطنية.

وقال محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان “اللجنة حرصت على تكريم ايوب الحفناوي في وقت قياسي محاكاة لسرعة هذا البطل في نجاحاته الاخيرة وهو واجب محمول علينا في اطار الاعتراف بقيمة الانجاز المحقق وتشجيعا له لمواصلة الاجتهاد”.

وتابع “لقد مكنت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ايوب الحفناوي من منحة تشجيعية نعتبرها محترمة بالنظر الى الظرف العام الذي تمر به البلاد. لقد أسعد الحفناوي الشعب التونسي والشعوب العربية والافريقية وكل البلدان التي تعوقها الامكانيات المادية لكنها تزخر بالمواهب القادرة على التالق العالمي”.

واضاف محرز بوصيان ان “ان اللجة الوطنية الاولمبية التونسية رافقت ايوب الحفناوي منذ 2018 تاريخ مشاركته في الالعاب الاولمبية للشباب بريو دي جانيرو بعد اكتشاف موهبته من طرف الجامعة التونسية للسباحة وقد سعت رغم محدودية الامكانيات الى توفير منحة شهرية ساعدته على التالق والمضي في طريق النجاح” معربا عن الاعتقاد ان كافة الاطراف من لجنة اولمبية ووزارة وجامعة وعائلة ساهمت في بروز هذا البطل الذي تحلى بروح المثابرة والعزيمة”.

ودعا رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية الى “عدم التقليل من دور الدولة وهياكلها المهتمة بالشان الرياضي في نجاح ايوب الحفناوي حيث ان هذا البطل تدرب في المسابح التونسية تحت اشراف مدربين تونسيين تكفلت الدولة بخلاص اجورهم قبل انتقاله الى الولايات المتحدة الامريكية” مؤكدا ان الحفناوي هو بطل اولمبي من صنع تونسي مائة بالمائة مع ان مسيرته عرفت نقلة نوعية بالنظر الى توفر امكانيات وسبل النجاح في الولايات المتحدة”.

وحول دور اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية في مؤازرة الرياضيين المتالقين، اكد محرز بوصيان ان “اللجنة لا تتمتع باي دعم من الدولة في ميزانيتها المتاتية اساسا من البرامج التي توفرها اللجنة الدولية الاولمبية مع بعض العائدات من المستشهرين، وبفضل الحوكمة الرشيدة نسعى لتوفير بعض المبالغ المالية لتحفيز الرياضيين المتالقين مثلما هو الحال بالنسبة لايوب الحفناوي الذي يستحق المزيد من الدعم والتشجيع حتى يواصل نجاحاته خلال الاستحقاقات الدولية القادمة وفي مقدمتها دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024”.