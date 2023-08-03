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طلب عروض وطني لإنجاز دراسة حول أسباب الطلاق في المجتمع التونسي “من منظور متعدّد الأبعاد”

2023/08/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الخميس، عن طلب عروض وطني متعلق بإنجاز دراسة حول أسباب الطلاق في المجتمع التونسي “من منظور متعدد الأبعاد”.

ويتعين على الراغبين في المشاركة في طلب العروض إرسال عروضهم حصريا عبر منظومة الشراء العمومية على الخط (Tuneps) وسحب كراس الشروط مجانا عبر الموقع الالكتروني www.tuneps.tn

وتُغلق المشاركة في طلب العروض عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط “tuneps” يوم الإثنين 21 أوت 2023 على الساعة العاشرة صباحا.

ويمكن الاطلاع على مزيد التفاصيل حول طلب العروض وإجراءات إيداع ملف المشاركة من خلال الرابط التالي:

http://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2023/08/ao-03-2023-1.pdf

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