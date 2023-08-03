عاجل/هذه حقيقة اختطاف خافرة للحرس البحري من طرف مهاجرين..

نفى المتحدث باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض خافرة للحرس البحري للاختطاف من قبل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين عند إحباط وحدات الحرس عملية إبحار خلسة في سواحل المهدية.

وأوضح الجبابلي في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء اليوم الخميس 3 أوت 2023 أن مجموعة تتكون من 176 مهاجرا بينهم تونسيون حاولوا عند اقتيادهم إلى ميناء المهدية التصدي للوحدة البحرية و الاعتداء على طاقمها بآلات حادة إلا أنه تمت السيطرة عليهم نهائيا بوصول تعزيزات من جيش البحر وجيش الطيران.