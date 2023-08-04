قبلي: الشروع في ضبط الاستعدادات لموسم حماية صابة التمور من دودة التمر والتقلبات المناخية

انطلقت مصالح المجمع المهني المشترك للتمور في ضبط استعداداتها لموسم حماية صابة التمور من دودة التمر ومن التقلبات المناخية وخاصة الامطار عبر توفير كميات من الأغشية الناموسية والبلاستيكيّة.

وأكد المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور، عياض بن حمد، اليوم الجمعة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، توفر مليونين و300 ألف وحدة ناموسية بمخازن المجمع منها مليون وحدة موجودة بمخازن ولاية قبلي، ويجري الإعداد لابرام صفقة للتزوّد بالبلاستيك عالي الجودة حسب الطلبات التي سترد على المجمع من قبل الهياكل الفلاحية، مشيرا الى انه قد تم رفع الدعم نهائيا على البلاستيك، وسيتم بيع الوحدة من الناموسية المدعومة بـ 995 مليم للهياكل المهنية و1025 مليم بالنسبة للفلاحين.

ووفّر المجمع المهني المشترك للتمور 54 طنّا من مادة البخارة التي تم توزيعها على الهياكل المهنية والفلاحين من أجل المداواة الوقائية ضد آفة عنكبوتة الغبار، علما انّه تمّ تجاوز المرحلة الخطيرة لانتشار هذه الآفة رغم تواجد بعض البؤر في عدد من الواحات والتي يواصل الفلاحون مداواتها باستعمال المبيدات العلاجية، وفق ذات المصدر.

وأوضح بن حمد أن العمل على توفير مادة البخارة وأغشية البلاستيك والناموسية بصفة مبكرة يندرج في اطار الحرص على المحافظة على جودة صابة التمور، داعيا الفلاحين الى بحماية العراجين في الوقت المناسب عبر تغطيتها بالناموسية والبلاستيك، خاصة وان التوقعات المناخية تشير الى امكانية هطول الامطار في اواخر شهر اوت الجاري وفي شهر سبتمبر المقبل.