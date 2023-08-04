وفد إماراتي في تونس لتحديد مشاريع مشتركة في عدة مجالات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 4 أوت 2023 بقصر قرطاج، شخبوط بن نهيان آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى أن بلاده، بتوجيهات من القيادة الإماراتية، حريصة على مواصلة مساندة تونس في عدة ميادين وتوفير الدعم الضروري لتجاوز التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن الوفد الذي يرافقه في هذه الزيارة سيتولى التنسيق مع الجهات التونسية المعنية من أجل تحديد مشاريع مشتركة في عدة مجالات للبدء في تنفيذها في أقرب الآجال.

ومن جانبه أثنى رئيس الجمهورية على مستوى علاقات الأخوة والتعاون التاريخية القائمة بين تونس والإمارات، وأكّد على حرص بلادنا الراسخ على مواصلة تعزيز هذه الروابط وتنويعها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الشعور العميق بالأخوة والعزيمة الصادقة والأسس الثابتة للعلاقات الثنائية تؤسس لآفاق شراكة واعدة في عدة قطاعات من بينها الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والتحول الرقمي والتربية والسياحة والبنية التحتية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تونس في عدة مجالات وتذليل كل الصعوبات التي قد تحول دون ذلك.