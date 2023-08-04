بورصة تونس تقفل حصة الجمعة على منحى سلبي

أقفلت بورصة تونس حصة الجمعة على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 05ر0 بالمائة عند النقطة 72ر8917 وسط حجم تبادل جملي ضئيل لم يتخطى عتبة 2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

واعتلى سهم “اوفيس بلاست” قائمة الارتفاعات للحصة ليتطور سعره بنسبة 3ر4 بالمائة (220ر1 د) تلاه سهم الشركة التونسية لاعادة التأمين الذي ارتفع بنحو 6ر1 بالمائة (400ر6 د).

وتكبد، في المقابل، سهم “ار ليكيد” اعلى الخسائر لتتقلص قيمته بنسبة 3ر4 بالمائة (050ر86 د) متبوعا بسهم بطاريات “أسد” الذي انخفض بنسبة 9ر2 بالمائة (010ر1 د).

واضفى سهم بنك الامان حركية على السوق ليحشد تبادلات بقيمة 370 ألف دينار، أي ما يعادل 18 بالمائة من حجم التبادل الجملي، علما ان سعره تراجع بنسبة 6ر0 بالمائة (290ر33 د).