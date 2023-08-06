فظيع/في صفاقس: البحر يلفظ 8 جثث..

شهدت السواحل الشمالية لصفاقس خلال الـ 48 ساعة الأخيرة انتشال 8 جثث لمهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء، لفظت أمواج البحر جثثهم على هذه السواحل ومنها ساحل منطقة الكتاتنة من معتمدية العامرة، وفق ما أفاد به فوزي المصمودي وكيل الجمهورية والمتحدّث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1، لموزاييك.

من ناحية أخرى، أشار المتحدّث إلى أنّ غرفة الأموات بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس تحتوي الآن على 48 جثة لمهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء تنتظر استكمال الإجراءات بشأنها ثمّ دفنها بعدد من مقابر صفاقس.