مدنين: تمدّد البحر نحو اليابسة وإجلاء مصطافين وإزاحة سيارات وحافلات

زغوان: تخصيص 18 مليون دينار لتهيئة المنطقة الصناعية ‘المرجى’

تراجع طفيف في نسبة التضخم مع استمرار ارتفاع الأسعار

شيرين ترد على شائعات حول محاولتها الانتحار..

8 أوت: صفاقس تحتضن المنتدى السنوي للاستثمار وبعث المشاريع لفائدة الجالية التونسية بالخارج

2023/08/06 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

يُشارك ديوان التونسيين بالخارج في الدورة 16 من المنتدى السنوي للاستثمار وبعث المشاريع لفائدة الجالية التونسية بالخارج، والذي ينظمه مركز الأعمال بصفاقس يوم 8 أوت بصفاقس.

وبرمج الديوان في إطار مشاركته مجموعة من الندوات الجهوية لفائدة أبناء الجهات من التونسيين بالخارج تتمحور حول التعريف بهياكل المرافقة لبعث المشاريع، بالإضافة الى التعريف بفرص التمويل المتاحة وتسليط الضوء على أهم الحوافز والامتيازات المالية والجبائية المتوفرة للمستثمرين من أبناء الجالية حسب ما جاء في بلاغ للديوان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.

وتشهد هذه التظاهرة مشاركة حضورية أو افتراضية لعدد من الهياكل على غرار الديوانة التونسية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والبنك المركزي التونسي والهيئة التونسية للاستثمار، بالإضافة إلى العديد من البنوك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn