من بينهم رجل وابنته: الاطاحة بوفاق اجرامي ينظم عمليات “الحرقة”..

أكد المتحدث باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أنه تم الاطاحة بوفاق اجرامي مورط في تنظيم الهجرة غير النظامية.

وأوضح الجبابلي في تصريح للوطنية الأولى مساء امس أن الارشاد البحري بقرقنة وبالتنسيق مع ادارة الاستعلامات والبحاث للحرس الوطني بالعوينة تمكن من الاطاحة بالوفاق الاجرامي الذي يضم 16 شخصا بينهم رجل منظم الهجرة غير النظامية رفقة ابنته مشيرا في ذات السياق الى عنصر وسيط رئيسي يقيم في ايطاليا.

وتابع ان الوفاق ينشط على مستوى العديد من المناطق والولايات واساسا صفاقس وسيدي بوزيد والقيروان بالاضافة الى قرقنة مشيرا الى انه جاري تحديد هويات باقي الاشخاص المورطين.