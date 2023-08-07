مجمع المخابز العصرية: سنستأنف نشاطنا دون ‘باقات’.. وهذا ما وعدت به وزيرة التجارة

انتظم اليوم الاثنين 7 أوت 2023 بمقر وزارة التجارة، اجتماع بين المجمع المهني للمخابز العصرية بمنظمة كونكت ووزيرة التجارة كلثوم بن رجب.

وأكد رئيس المجمع محمد الجمالي، فب تصريح لاذاعة موزاييك، أن وزيرة التجارة وعدت بالتوصل إلى حل لمشكلة هذا الصنف من المخابز في غضون أسبوع.

وقال الجمالي إن وزيرة التجارة تفاعلت إيجابيا مع مقترحات المجمع، مشيرا إلى وجود بوادر إيجابية لامكانية استئناف المخابز غير المصنفة لنشاطها على أن لا يتم صنع ‘الباقات’ والاكتفاء فقط بنوعيات محددة من الخبز غير المدعم فضلا عن الحلويات، وفق تعبيره.

وبخصوص تزود المخابز غير المصنفة بمادة الفارينة، أوضح الجمالي أن هذا القرار ليس حينيا ويتطلب بعض الوقت، داعيا إلى صياغة منظومة تكفل كرامة أهل القطاع وتراعي المقدرة الشرائية للتونسيين.

كما اعلن الجمالي تعليق الوقفات الاحاجاجية امام مقر الوزارة والتي انطلقت اليوم وكان من المقرر أن تتواصل على مدى 15 يوما.