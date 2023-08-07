الحادثة الثانية خلال أسبوع: وفاة شاب وإصابة قريبه إثر سقوطهما داخل بئر في السبيخة

توفي شاب على عين المكان، فيما أصيب قريبه بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، إثر سقوطهما يوم أمس الأحد 6 أوت 2023، في بئر عمقها حوالي 25 مترا أثناء توجّهما نحو منزل أحد أقاربهم للحضور في حفل زفاف بأحواز معتمدية السبيخة من ولاية القيروان.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، حسب ما نقلته اذاعة موزاييك، بفتح محضر بحث في الحادثة لمعرفة أسباب سقوطهما وتحويل الجثة والمصاب إلى وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزّار وتعهد أعوان الحرس الوطني بالبحث والتحري.

يذكر أنّ شقيقين توفيا أيضا خلال الأسبوع الفارط أثناء محاولة تنظيف بئر عميقة بمعتمدية السبيخة، وفق ذات المصدر.