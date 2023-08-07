الزاهي لإطارات ديوان التونسيين بالخارج: “عليكم التحلّي بالمسؤولية والانضباط والنزاهة”..

أشرف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الاثنين 7 أوت 2023، بمقرّ ديوان التونسيين بالخارج على اجتماع ضمّ إطارات ومديري الديوان.

وأفادت الوزارة، في بلاغ إعلامي لها، بأنّ وزير الشؤون الاجتماعية أوصى الحضور من إطارات الديوان ومديريه وعلى رأسهم المدير العام للديوان منير الخربي بمزيد البذل والتفاني في خدمة المواطن ونشر ثقافة العمل بالمؤسسة، ونحن في خضم موسم العودة إلى أرض الوطن، مذكّرا بأنّ المرحلة تقتضي المثابرة والثبات واصفا إياها بـ “مرحلة البناء والتأسيس لتونس الجديدة مما يستوجب انخراط ديوان التونسيين بالخارج في هذا المسار الوطني التحريري”.

وشدّد الوزير في الوقت ذاته، على ضرورة التحلّي بالمسؤولية والانضباط والنزاهة لمزيد تطوير دور الديوان والمندوبيات التي يشرف عليها خدمة للبلاد وخدمة لكلّ التونسيين المقيمين بالخارج، مؤكّدا على ضرورة جودة الأداء في أفضل الآجال.

كما أسدى تعليماته بضرورة البدأ بعملية تقييم آداء الملحقين الاجتماعيين بعد مرور فترة أداء تخوّل ذلك، واستجابة لتطلعات التونسيين المقيمين بالخارج بعد الانصات لمشاغلهم بالتواصل المستمر وتطوير وتحديث مختلف الخدمات المسداة لفائدتهم باستعمال التكنولوجيات الحديثة والمنصات الرقمية، وفق نصّ البيان.