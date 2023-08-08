فظيع: وفاة امرأة حامل بالمهدية..وعائلتها تتهم المستشفى..

لقيت نهاية الأسبوع الماضي امرأة حامل في الشهر الخامس حتفها بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية.

وأكد شقيق زوج الضحية أن الوفاة نجمت عن حالة إهمال ولامبالاة من الإطار الطبي.

وقال المتحدث في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ الضحية بقيّت لمدة ثلاثة أيام بمستشفى الجم دون تدخل طبي، قبل نقلها الى المستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية، مؤكدا أن الفقيدة لم تجد التدخّل الطبي السريع والمتابعة الطبية اللازمة مما تسبب في فقدانها لجنينها وتعرضها لنزيف حاد لمدة خمسة أيام.

وأضاف المتحدث أن محاولات انقاذ حياتها فشلت بعد قضائها 31 يوما في قسم الانعاش.

وتابع أن عائلة الفقيدة لم تتسلّم جثّة الجنين الى حد الآن، مضيفا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حق الفقيدة وأن العائلة تثق في القضاء وفي تقرير الطب الشرعي.

من جهته، أكد اليوم الثلاثاء الفرجاني الشعباني المدير العام لمستشفى الطاهر صفر بالمهدية لموزاييك أن الأبحاث في حالة الوفاة مازالت جارية دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الموضوع.