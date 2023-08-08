ينشط بإحدى الفرق الكبرى: إيقاف لاعب كرة قدم بشبهة ترويج المخدرات

قام أعوان شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج، بايقاف لاعب كرة قدم ينشط باحدى الفرق الكبرى، وذلك بعد صدور منشور تفتيش في حقه من أجل الانخراط في شبكة لترويج المخدرات تم تفكيكها مؤخرا بجهة حدائق قرطاج اثر حجز أكثر من 220 كيلوغرام من المخدرات داخل احدى الشقق.

وافادت موزاييك، بأن 9 من عناصر الشبكة تم ايقافهم على ذمة البحث، فيما تقرر ادراج عناصر اخرين في التفتيش للاشتباه في علاقتهم بنشاط الشبكة، ومن بين المفتش عنهم لاعب كرة قدم مقيم باحدى الدول الأروربية قبل أن يتم انتدابه من طرف احدى الفرق الكبرى، وانتمى سابقا الى احدى منتخبات الشبان.

وتقرر احالة لاعب كرة القدم اليوم الثلاثاء على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بملف قضية شبكة ترويج المخدرات، لاستنطاقه من أجل ما نسب اليه في انتظار اتخاذ القرار المناسب في شأنه على ضوء نتيجة الاستنطاق.