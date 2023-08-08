جويلية 2023.. الأشد حرّا في التاريخ

أعلنت منظمة مراقبة المناخ الأوروبية أن شهر جويلية 2023 كان الأشد حرارة على مرّ التاريخ.

وبلغ متوسط درجة الحرارة عالميا لشهر جويلية 16.95 درجة مئوية، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل عام 2019 بمقدار ثلث درجة مئوية، وفقا لخدمة “كوبرنيكوس” لتغير المناخ، وهي قسم من برنامج الفضاء التابع للاتحاد الأوروبي.

وقالت نائبة مدير “كوبرنيكوس” سامانثا بورغيس: “هذه الأرقام القياسية تنذر بعواقب وخيمة على الأفراد والكوكب المعرضين لطقس متطرف بصورة أكثر تواترا وشدة”.

وشهدت مناطق جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا وآسيا موجات حرارة قاتلة.

وبدءا من اليوم الثاني من شهر جويلية، تجاوزت درجات الحرارة الأرقام التي سجلت سابقا في هذا الشهر على مدى عقود، وأصدرت خدمة “كوبرنيكوس” والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيانا مبكرا غير معتاد، يرجح أن يكون جويلية الأكثر حرارة على الإطلاق قبل أن ينتهي الشهر. وقد أكدت إحصاءات اليوم الثلاثاء هذه الحقيقة.

وارتفعت درجة الحرارة هذا الشهر 1.5 درجة مئوية، متجاوزة أوقات ما قبل الصناعة.

وقالت خدمة “كوبرنيكوس” إن الشهر الماضي شهدا ارتفاعا هائلا في درجات الحرارة بمقدار 0.7 درجة مئوية عن متوسط جويلية خلال الفترة من 1991 إلى 2020.

وكانت محيطات العالم أكثر دفئا بمقدار نصف درجة مئوية مقارنة بالثلاثين عاما السابقة، فيما كان شمال الأطلسي أعلى بـ1.05 درجة مئوية من المتوسط.

وسجلت القارة القطبية الجنوبية انخفاضا قياسيا في مستويات الجليد بلغ 15 بالمائة أدنى من المتوسط لهذا الوقت من العام.

وتعود سجلات “كوبرنيكوس” إلى عام 1940. وستكون درجة الحرارة هذه أعلى من أي شهر سجلته الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، والتي تعود سجلاتها إلى عام 1850.

المصدر: AP