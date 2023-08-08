حاول تشغيل محرّك بئر: وفاة طفل بصعقة كهربائية في سيدي بوزيد

لقي اليوم الثلاثاء 08 أوت 2023، طفل (16 سنة يدرس بالسنة التاسعة أساسي) حتفه في منطقة السفية بسيدي بوزيد الغربية.

وذلك اثر تعرّّضه إلى صعقة كهربائية عندما حاول تشغيل محرك بئر عميقة حيث لمست يده المبللة سلكا كهربائيا ليتلقى صعقة قوية تسببت في وفاته على عين المكان، حسب ما افادت به اذاعة شمس اف ام.

وقد تم اعلام السلط الأمنية والقضائية، وبعد معاينة جثة الهالك، أذن ممثل النيابة العمومية بنقلها إلى بيت الأموات بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لعرضها على الطبيب الشرعي وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة مع فتح بحث أمني في الحادثة.