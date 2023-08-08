هذا ما تقرّر في حق لاعب كرة قدم تمّ ايقافه في قضية تكوين شبكة لترويج المخدّرات

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 8 اوت 2023، الإبقاء بحالة سراح على لاعب كرة قدم، مع عرضه على القيس على ذمّة قضية تتعلّق بتكوين شبكة بغاية ترويج المخدرات، وفق ما افادت به اذاعة موزاييك.

يشار إلى أنّ أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج الدولي كانوا قد اوقفوا أوقفوا أوّل أمس الأحد، اللاعب المنتمي إلى إحدى الفرق الكبرى، وذلك على خلفية صدور منشور تفتيش في حقّه بخصوص قضية تتعلّق بشبكة ترويج مخدرات تمّ تفكيكها مؤخّرا بجهة حدائق قرطاج إثر حجز أكثر من 220 كيلوغرام من المخدرات داخل احدى الشقق بالجهة.