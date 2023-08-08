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فضيحة في بريطانيا.. اختراق هيئة الانتخابات طيلة عام كامل

2023/08/08 أخبار عالمية, أهم الأخبار

أعلنت هيئة الانتخابات في المملكة المتحدة، الثلاثاء، أنها تعرضت لقرصنة من “جهات معادية” تمكنت من اختراق أنظمتها لأكثر من عام.
وكتبت الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات في تغريدة “اليوم أعلنا أننا كنا عرضة لهجوم سيبراني معقد، واختُرقت أنظمتنا من جهات معادية”.
فيما لم تحدد المفوضية اسم المهاجمين الذين اخترقوا خوادمها المستضيفة لبريدها الإلكتروني، وأنظمة المراقبة ونسخ من لوائح الناخبين تتضمن تفاصيل عن ملايين المقترعين.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمفوضية الانتخابات شون ماكنالي في بيان “نعلم الأنظمة التي اخترقتها الجهات المعادية لكن لا نستطيع أن نحدد بشكل قاطع ما هي الملفات التي قد تكون اخترقت أو ربما لم تُخترق”.
وقالت المفوضية “اتضح أن جهات معادية اخترقت الأنظمة أولا اوت 2021”.
وشرحت أنه “كان علينا اتخاذ إجراءات علاجية بما في ذلك وقف اختراق المقرصنين وتقدير حجم الحادثة وتطبيق إجراءات أمنية إضافية” قبل إطلاع الرأي العام على التطورات.

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