الإحتفاظ بالممثل القانوني لشركة بيع مشروبات كحولية

أذنت النيابة العمومية بسيدي بوزيد بالإحتفاظ بالممثل القانوني لشركة مختصة في بيع المشروبات الكحولية، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء 08 أوت 2023، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر الغنيمي لشمس أف أم.

وتم ذلك على إثر مباشرة فرقة الأبحاث والتفتيش لبحث بخصوص جملة من المعطيات مفادها قيام الشركة المذكورة ببيع المشروبات الكحولية خارج مسالك التوزيع وبطريقة غير قانونية.

وأكد الغنيمي أن فرقة الأبحاث والتفتيش أجرت السماعات وقامت بالتساخير اللازمة.

كما أذنت النيابة العمومية لأعوان التجارة بسيدي بوزيد برفع المخالفات المستوجبة وإجراء ما يتعيّن على ضوء ذلك.