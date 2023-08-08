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هيئة الانتخابات تعقد جلسة عمل مع ممثلي الإعلام العمومي لإطلاق حملة تثقيف انتخابي

2023/08/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل مع ممثلي مؤسسات الإعلام العمومي خصصتها لإطلاق حملة تثقيف انتخابي في نطاق الاستعدادات لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتضمن جدول أعمال الجلسة، وفق بلاغ أصدرته الهيئة، التعريف بالمضامين الأساسية للمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بانتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وحضر اللقاء، الذي ترأسه رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، بالخصوص كل من عضو الهيئة محمد نوفل الفريخة والمدير التنفيذي رضا الميساوي والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ناجح الميساوي وعبد العزيز التواتي وإلياس الجراية عن مؤسسة التلفزة التونسية وسامية فطحلي عن مؤسسة الإذاعة التونسية.

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