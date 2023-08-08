توننداكس يقفل معاملات الثلاثاء متراجعا بنسبة 07ر0 بالمائة

أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات حصة الثلاثاء في المنطقة الحمراء، اذ خسر مؤشرها المرجعي “توننداكس” نسبة 07ر0 بالمائة وسط حجم تداول ضعيف بلغ 2 مليون دينار ، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم تصدر سهم حنبعل للايجار المالي قائمة الارتفاعات بزيادة بنسبة 2ر4 بالمائة (5 دينار) محققا حجم تداول ضئيل لم يتجاوز 5 الاف دينار وارتقى سهم بنك الأمان بنسبة 2 بالمائة ليصل سعر التداول الى 980ر33 وسط حجم تداول بلغ295 الف دينار أي ما يعادل 15 بالمائة من اجمالي المبادلات.

في المقابل تراجع سهم بطارية أسد بنسبة 9ر4 بالمائة بسعر تداول بلغ 980ر0 دينار للسهم الواحد وحجم تداول ضعيف ب62 الف دينار.

كما شملت المنطقة الحمراء كل من اوروسيكل بخسارة 6ر3 بالمائة (140ر15 دينار) وسهم الشركة التونسية للبلور والذي تميز بحركية كبيرة خلال معاملات الحصة، بتراجع بنسبة 8ر0 بالمائة ليصل سعر التداول الى 100ر12 دينار .