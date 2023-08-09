حجز ‘كلاشينكوف’ ونصف مليون قرص مهلوس بالحدود الجزائرية التونسية

أفادت الديوانة الجزائرية بانها تمكنت من حجز 449.415 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، المعروف لدى المدمنين بـ’الصاروخ’، على الحدود الجزائرية التونسية.

واضافت الديوانة الجزائرية، في بلاغ اليوم الأربعاء، بأن العملية التي كانت بالتنسيق مع أفراد الجيش وأفراد الدرك، مكنت كذلك من حجز سلاح ناري من نوع كلاشينكوف مزود بمخزن يحتوي على 27 طلقة.

وأوضحت المصالح ذاتها، أن المحجوزات كانت مخبأة على متن مركبة رباعية الدفع من نوع “ستايشن”، حيث تم إيقاف المُخالف وتقديمه إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال إجراءات المتابعة.