صادم في قابس: أم تحتجز ابنتها وتربطها بسلسلة حديدية وصديقها يتحرش بها جنسيا!

افادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، في بلاغ اليوم السبت 12 اوت 2023، أنّ مندوب حماية الطفولة بقابس تعهّد فوريّا بفتاة تبلغ من العمر 16 سنة كانت قد اتّصلت بالمصالح الأمنيّة أمس الجمعة للإشعار باحتجازها وسوء معاملتها من قبل والدتها وصديقها وفق إفاداتها.

وقد تم على الفور التأكد الميدانيّ من صحة المعطيات وتبيّن وجود الطفلة الضحيّة رفقة أختها وأخاها القصّر وكانت محتجزة ومشدودة الوثاق بربط سلسلة على رقبتها مقفلة بمغلاق حديدي و تبدو عليها آثار العنف على مستوي اليدين و الرجلين .

واكدت الوزارة أن الضحيّة صرّحت لمندوب حماية الطفولة بتعرضها للاعتداء بالعنف الشديد من قبل والدتها و صديقها الكهل الذي تحرش بها جنسيا في عديد المناسبات وفق أقوالها.

وقد أذنت النيابة العمومية للجهة الأمنية المتعهدة بالموضوع بالاحتفاظ بالأم و استدعاء صديقها للبحث ومباشرة محضر بحث موضوعه احتجاز قاصر ممن له النظر و سوء معاملتها.

واضافت الوزارة إنه نظرا لضرورة عدم فصل الأخوة الثلاث ، فالأخ بالغ من العمر 8سنوات و يدرس بالسنة الثانية إبتدائي و الأخت الثانية تبلغ من العمر 10 سنوات و تدرس بالسنة الثالثة إبتدائي ولاستحالة إيوائهم بمركز الرعاية الاجتماعية بسيدي بوزيد نظر لقبوله جنس الإناث فقط، قرّر مندوب حماية الطفولة المختصّ ترابيّا عملا بأحكام الفصل 45 من مجلة حماية الطفل إيداعهم لدى إحدى أفراد عائلتهم التي قبلت بإيوائهم في ظروف تضمن سلامتهم وتوازنهم النفسي إلى حين النظر في وضعيتهم في إطار جلسة الطفولة المهدّدة المقرّرة ليوم الإثنين 14 أوت 2023 مع السيد قاضي الأسرة .

كما اكدت الوزارة أنه تم تعهيد أخصائية نفسانية للتعهد بالأخوة الثلاث وإحالة تقرير مفصل وعاجل إلى مندوب حماية الطفولة.